В аварии под Тверью погиб один человек

По уточненным данным, один человек, погиб и девять попали в больницу с травмами после ДТП с автобусом в Тверской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее ведомство сообщило о двух погибших и 11 пострадавших.

Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Торжокского района с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего водителя автобуса. Как сообщила Волк, он не справился с управлением, после чего автобус съехал в кювет и опрокинулся, передает РИА Новости.

Автобус, попавший в ДТП в Тверской области, перевозил паломников из Ниловой пустыни.