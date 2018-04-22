Баскетболистки УГМК в четвертый раз выиграли Евролигу

Женский баскетбольный клуб УГМК из Екатеринбурга стал победителем Евролиги – главного европейского клубного турнира. В финальном матче УГМК одержал победу над венгерским "Шопроном". Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 72:53 в пользу екатеринбургской команды.

В составе победительниц самой результативной стала Эмма Миссеман (19 очков, 9 подборов, 5 передач). Ранее баскетболистки УГМК выигрывали Евролигу в 2003, 2013 и 2016 годах.

Третье место в нынешнем розыгрыше турнира заняли баскетболистки курского "Динамо", которые в матче за третье место обыграли турецкий "Якын Догу Университет" со счетом 87:82.