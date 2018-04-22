"Наполи" победил "Ювентус" и вернул интригу в гонке за чемпионство

В Турине состоялась центральная встреча 34-го тура чемпионата Италии по футболу. Местный "Ювентус", лидирующий в турнирной таблице, принимал идущий вторым "Наполи". В итоге матч прошел в упорной борьбе и завершился важной победой гостей со счетом 1:0.

Победу неаполитанцам на 90-й минуте принес Калиду Кулибали, который освободился от опеки во время подачи углового, мощно выпрыгнул и точно пробил головой мимо вратаря туринцев Джанлуиджи Буффона.

Эта победа позволила "Наполи", в активе которого стало 84 очка, до минимума сократить отставание от лидирующего "Ювентуса", на счету которого 85 баллов. До конца чемпионата соперникам осталось провести по четыре встречи.