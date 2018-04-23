Министр обороны Германии призывает ужесточить курс в отношениях с Россией

Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, в своем интервью изданию Bild заявила, что в отношениях с Россией необходим более жесткий курс.

Как заявила фон дер Ляйен, "Путин не ценит слабость". По мнению министра, главная проблема в отношениях России и стран Запада – поиск "образа врага", необходимый именно Кремлю. При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что улучшению отношений с Россией мешают "аннексия Крыма", ситуация в Сирии, а также позиция Москвы относительно конфликта в Донбассе.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что давление на Россию с помощью санкций должно продолжаться вплоть до выполнения Минских соглашений, передает РИА Новости. Также она добавила, что Запад должен быть готов к диалогу с Москвой с позиции силы и единства.