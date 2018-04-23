Кубок Стэнли. "Питтсбург" в шести матчах сломил сопротивление "Филадельфии"

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. "Питтсбург Пингвинз" на чужом льду одержал победу над "Филадельфия Флайерз" и пробился во второй раунд. Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей, которые в итоге выиграли серию до четырех побед с общим счетом 4:2.

В составе победителей покер оформил Джейк Гюнтцель (40-я, 41-я, 53-я и 53-я минуты), еще по шайбе забросили Сидни Кросби (7-я), Карл Хагелин (8-я), Патрик Хорнквист (34-я) и Брайан Раст (60-я). Российский нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин участия в матче не принимал из-за травмы. У проигравших хет-триком отличился Шон Кутюрье (3-я, 21-я и 58-я), Эндрю Макдональд (16-я) и Скотт Лоутон (33-я). Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился результативной передачей.

"Пингвины" выиграли серию у "летчиков" со счетом 4:2 и в следующем раунде сыграют с сильнейшим в противостоянии "Вашингтон Кэпиталз" и "Коламбус Блю Джекетс". Там пока что ведут "столичные" – 3:2.