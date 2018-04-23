Инспекторы РФ проверят Великобританию на предмет ведения военной деятельности

В период с 23 по 26 апреля инспекторы Российской Федерации в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будут проверять район Великобритании на предмет отсутствия или осуществления военной деятельности. Об этом сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Как уточняется, площадь такого района будет охватывать порядка 16 тысяч квадратных километров, передает РИА Новости.

Во время проверки российские инспекторы посетят полигоны и учебные районы, получат брифинги о военной деятельности, проводимой в указанном районе, информацию о находящихся в районе воинских частях и формированиях вооруженных сил Великобритании, а также информацию об объединенных учениях "Совместный воин 18/1", запланированных Великобританией в период с 21 апреля по 4 мая текущего года.