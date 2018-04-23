Артем Дзюба: гол "Зениту" посвящаю своему сыну

Российский нападающий Артем Дзюба прокомментировал матч тульского "Арсенала" и санкт-петербургского "Зенита". Встреча прошла в Туле и завершилась вничью со счетом 3:3. Дзюба принес "Арсеналу" одно очко, забив в самой концовке матча.

"Шикарный матч. Такие игры украшают наш чемпионат, — поделился Дзюба, которого цитирует пресс-служба туляков. — За себя скажу: очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче. Гол посвящаю своему сыну Никите. 24 апреля ему исполнится пять лет".