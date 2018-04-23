Президент Никарагуа отменил реформу соцстрахования, приведшую к протестам

Реформа социального страхования, приведшая к масштабным антиправительственным выступлениям в Никарагуа, будет отменена. Об этом в воскресенье, 22 апреля, заявил президент центральноамериканской республики Даниэль Ортега.

Как отметил президент, это решение отменяет предыдущее. Надо будет за столом переговоров работать надо новым решением, которое позволит улучшить систему пенсионного обеспечения в стране.

Многочисленные акции протеста проходили в Никарагуа с 11 апреля текущего года по данным местных СМИ, в результате погибли около 30 человек. Среди жертв оказался директор новостного портала Meridiano, передает ТАСС. Его застрелили, когда он вел в прямом эфире репортаж о манифестациях.