Главы МИД "Большой семерки" продолжат оказывать максимальное давление на КНДР

Главы МИД стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) договорились продолжать оказывать максимальное давление на Корейскую Народно-Демократическую Республику, которое направлено на ее полную денуклеаризацию. Об этом СМИ заявил глава МИД Японии Таро Коно в воскресенье, 22 апреля.

Как отметил Коно, главы МИД G7 выступили также за полный отказ КНДР от развития своей ракетной программы.

На прошлой неделе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна помимо приостановки ракетных и ядерных испытаний планирует присоединиться к глобальному процессу ядерного разоружения в соответствии со своей новой стратегией построения социалистической экономики. По словам Ким Чен Ына, приостановка ядерных испытаний – это важный процесс глобального ядерного разоружения. Северная Корея присоединяется к международным усилиям, которые направлены на полное прекращение ядерных испытаний, передает ТАСС.