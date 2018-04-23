Билялетдинов: я ждал этого момента долгие годы

Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в Кубке Гагарина. Ранее казанцы по итогам пяти матчей обыграли ЦСКА и в третий раз в истории завоевали трофей.

"Я ждал этого момента долгие годы. И вся команда для этого работала, не покладая сил. Я очень рад за своих спортсменов, которые добились такого результата, — сказал Билялетдинов, которого цитирует ТАСС. — За прошедшие восемь лет Кубок Гагарина не изменился, время пролетело очень быстро, побед хочется всегда, но не всегда получается. Но мы много работали, а результат обязательно придет".