Электроснабжение в Тульской области восстановлено

Электроснабжение, нарушенное в результате урагана, удалось полностью восстановить в Тульской области. Об этом СМИ сообщили представители ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Как уточняется, аварийно-восстановительные работы были завершены в 00:18 23 апреля. Всем потребителям было подано напряжение, передает ТАСС.

Нарушение энергоснабжения в регионе произошло из-за прохождения циклона с сильным ветром в период с 20:00 21 апреля до 5:35 22 апреля. Местами порывы ветра достигали 20 метров в секунду. 162 населенных пункта, в которых проживают порядка 17,6 тысячи человек, остались без электричества. В аварийно-восстановительных работах принимали участие 72 бригады энергетиков в составе 147 человек, было задействовано 72 единицы спецтехники.