В Южной Корее 3 тысячи полицейских отправились на разгон демонстрации против THAAD

На рассвете в понедельник, 23 апреля, полиция Южной Кореи приступила к разгону демонстрации на месте строительства военной базы для противоракетной системы THAAD в уезде Сонджу провинции Кёнсан-Пукто.

Как передают местные СМИ, власти бросили на разгон демонстрации порядка трех тысяч полицейских, в то время как численность протестующих – всего 200 человек.

Накануне противники размещения батарей THAAD в Южной Корее, организовав сидячую демонстрацию, блокировали мост, ведущий к военной базе.

Ранее министерство обороны страны заявило, что транспортировка стройматериалов и оборудования на военную базу будет начата в понедельник, 23 апреля. На военной базе будет размещаться американская система заатмосферного перехвата баллистических ракет, напоминает РИА Новости.

В 2017 году в уезде Сонджу, который расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, уже были размещены первые две пусковые установки для ракет-перехватчиков.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров Соединенные Штаты Америки и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD. По данным южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия THAAD не превышает 200 километров.

Китай и Япония крайне озабочены развертыванием THAAD. Япония одобрила одобряет эти планы, отмечая, что размещение THAAD будет способствовать стабильности и миру в регионе.