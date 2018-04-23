В КНДР автобус с туристами упал с моста, более 30 человек погибли

В Корейской Народно-Демократической Республике туристический автобус упал с моста, в результате ДТП погибли более 30 человек. Такие данные в понедельник, 23 апреля, сообщил китайский новостной канал CGTN.

Пока никакой дополнительной информации о происшествии не поступало, передает ТАСС.