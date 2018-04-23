Гончаренко: ЦСКА переломил ход матча с "Краснодаром" благодаря характеру

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал волевую победу своей команды над "Краснодаром" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Армейцы выиграли со счетом 2:1, уступая по ходу встречи 0:1.

"Когда нам казалось, что силы нас покидают, путем замен и сильного характера нам удалось переломить исход матча, — сказал Гончаренко, которого цитирует РИА Новости. — Мы очень довольны этой важной победой. Сегодня была очень важная игра для распределения мест".