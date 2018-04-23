Гуттереш признал неэффективность Совета Безопасности ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш заявил о возвращении холодной войны и признал существование структурных проблем Совета Безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT.

Как отметил Генсек ООН, современная ситуация значительно отличается от той, что была во времена Советского Союза.

По мнению Гуттереша, в настоящее время США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны ведут себя очень активно в ближневосточном регионе: Турция, Саудовская Аравия, Иран и другие.

Также Генсек признал, что в Совете Безопасности ООН существуют определенные структурные проблемы. Орган больше не соответствует современным реалиям и не отражает баланс сил в мире. "Некоторые страны злоупотребляют правом вето", — цитирует слова Гуттереша РИА Новости. Также Генсек признал неспособность ООН урегулировать конфликт в Сирии. В настоящее время необходима полная реформа Организации Объединенных Наций. Но она невозможна без внесения изменений в работу Совбеза ООН.