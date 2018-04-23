Россиянка, обвиняемая в убийстве, объявила голодовку

Россиянка Виктория Насырова, обвиняемая в убийстве, покушении на убийство и многочисленных кражах, объявила голодовку в нью-йоркской тюрьме. Об этом в воскресенье, 22 апреля, сообщило издание New York Post.

Как уточняется, Насырова сообщила журналистам, что приняла данное решение в связи с тем, что с ней плохо обращаются в тюрьме. По словам россиянки, уже несколько дней она не ест, а только пьет воду. По утверждениям Насыровой, другие заключенные угрожают ей.

В мае 2017 года Виктория Насырова подралась с другой узницей. В начале текущего года группа заключенных избила ее, после чего Насырова провела пять месяцев в больнице.

По данным адвоката россиянки, она планирует подать судебный иск против охранницы, которая видела, как Насырову избивают, но ничего не предприняла. Также Насырова утверждает, что после ухудшения зрения специалисты не оказали ей необходимой помощи.

Виктория Насырова была задержана в США в марте 2017 года. Ее обвиняли в серии грабежей и отравлений в Нью-Йорке, свою вину россиянка отрицала. По данным следствия, Насырова находила потенциальных жертв на сайтах знакомств, назначала мужчинам свидания, на встрече подмешивала в еду или напитки одурманивающие вещества, после чего грабила. В марте текущего года Насырову обвинили в покушении на убийство жительницы Нью-Йорка, напоминает ТАСС.

В России Насырову подозревают в убийстве Аллы Алексеенко, которое было совершено в Краснодаре с целью кражи в октябре 2014 года. По предварительным данным, Насырова похитила у Алексеенко 3 миллиона рублей, 17 тысяч долларов наличными и ювелирные изделия.