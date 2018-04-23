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Дело "приморской банды" 1 час назад

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23 апреля 201804:32

103 года лишения свободы запросило гособвинение для "приморских партизан"

Юрий Смитюк/ТАСС

Государственное обвинение просит от 8 до 25 лет лишения свободы для участников банды "приморских партизан", по делу которых ранее коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт.

В понедельник, 23 апреля, в ходе прений в Приморском краевом суде во Владивостоке прокурор попросила назначить Александру Ковтуну наказание в виде 25 лет лишения свободы, Владимиру Илютикову — 24,5 года, Максиму Кириллову — 21 год 10 месяцев, Алексею Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы, в общей сложности — 103 года 5 месяцев.

По мнению прокуратуры, "партизаны" должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Также прокурор потребовала полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму 300 тысяч рублей.

10 апреля текущего года коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу "приморских партизан", которое уже в третий раз рассматривается в Приморском краевом суде Владивостока. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья, которое было совершено в сентябре 2008 года. Также подсудимых признали заслуживающими снисхождения, поэтому им не может быть назначено пожизненное лишение свободы (высшая мера наказания).

В настоящее время все фигуранты дела находятся под арестом, напоминает агентство "Интерфакс". После оглашения обвинительного вердикта адвокаты "партизан" заявили, что будут оспаривать решение присяжных после того, как суд примет решение относительно наказания.

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