Кубок Стэнли. "Нэшвилл" разгромил "Колорадо" и прошел во второй раунд

В Национальной хоккейной лиге продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли. "Нэшвилл Предаторз" на чужом льду одержал победу над "Колорадо Эвеланш" и пробился во второй раунд. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, которые в итоге выиграли серию до четырех побед с общим счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Маттиас Экхольм (8-я минута), Остин Уотсон (11-я), Филип Форсберг (21-я), Ник Бонино (29-я) и Виктор Арвидссон (43-я). Российские защитники "Предаторз" и "Эвеланш" Алексей Емелин и Никита Задоров соответственно результативными действиями не отметились. Второй теперь может быть приглашен в расположение сборной России по хоккею.