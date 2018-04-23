Режим ЧС, введенный в Алтайском крае из-за паводка, сняли спустя месяц

Обстановка с подтоплениями паводковыми водами в Алтайском крае стабилизировалась, режим чрезвычайной ситуации снят. Об этом сообщили СМИ представители пресс-центра ГУ МЧС России по региону.

Как уточняется, режим функционирования повседневной деятельности введен в связи со стабилизацией обстановки.

С марта текущего года в регионе было подтоплено более 3 тысяч жилых домов и более 8 тысяч приусадебных участков, напоминает РИА Новости.

27 марта в Алтайском крае был введен режим ЧС в связи с ухудшением паводковой ситуации. Следственными органами было зарегистрировано два сообщения о гибели людей в зоне подтопления. Благодаря заморозкам, пришедшим в регион, ситуация стабилизировалась.