Никитин: ЦСКА в финальной серии с "Ак Барсом" не хватило нюансов

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от казанского "Ак Барса" в финальной серии Кубка Гагарина. Армейцы уступили в серии до четырех побед со счетом 1:4.

"Не смогли мы подстроиться под "Ак Барс", а когда подстроились — было поздно, — рассказал Никитин, которого цитирует РИА Новости. — И удача была не на нашей стороне. Не хватило нам опыта таких матчей, опыта игры на результат, зато мы его получили сполна сейчас. Опыт так и приобретается, нужно проходить через такие матчи, чтобы его получить. Не хватило нам нюансов".