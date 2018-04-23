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23 апреля 201806:03

В Центральной России ликвидируют последствия урагана

Последствия субботней непогоды ликвидируют в российских регионах. В Московской, Смоленской, Рязанской, Ивановской и Тульской областях восстановительные работы завершены. В Тверской и Владимирской — еще продолжаются. Там без света остались несколько тысяч человек.

Линии электропередачи восстанавливают более 160 бригад энергетиков. Кроме того, в пострадавших регионах работают оперативные группы МЧС. Спасатели обходят дворы и оказывают адресную помощь населению, передает телеканал "Россия 24".

По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России ожидается порывистый ветер, возможны осадки.

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