В Центральной России ликвидируют последствия урагана

Последствия субботней непогоды ликвидируют в российских регионах. В Московской, Смоленской, Рязанской, Ивановской и Тульской областях восстановительные работы завершены. В Тверской и Владимирской — еще продолжаются. Там без света остались несколько тысяч человек.

Линии электропередачи восстанавливают более 160 бригад энергетиков. Кроме того, в пострадавших регионах работают оперативные группы МЧС. Спасатели обходят дворы и оказывают адресную помощь населению, передает телеканал "Россия 24".

По данным синоптиков, в ближайшие дни в некоторых регионах Центральной России ожидается порывистый ветер, возможны осадки.