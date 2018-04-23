За сутки около тысячи мирных жителей вернулись в свои дома в Сирии

Около тысячи сирийцев вернулись в свои дома за минувшие сутки. Об этом сообщает российский Центр по примирению сторон. Только в провинции Дейр-эз-Зор таких жителей — более 500, в Восточной Гуте — более 300.

В городе Дума идут работы по разминированию, передает телеканал "Россия 24". Специалисты освободили от взрывных устройств еще восемь домов с дворами.

Что касается вывода боевиков, то за прошедшие сутки через гуманитарный коридор вышли более 1100 экстремистов с членами семей. Они сдали российским военным оружие, боеприпасы и гранаты.