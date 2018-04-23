23 апреля 201806:48
Защитник "Филадельфии" Проворов вызван в сборную России
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов вызван в расположение сборной России по хоккею для подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.
В ночь на 23 апреля "Филадельфия" завершила выступление в Кубке Стэнли, проиграв "Питтсбург Пингвинз" в шести матчах (2:4). Проворов в регулярном чемпионате НХЛ набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи) в 82 матчах. В плей-офф на счету российского защитника три результативные передачи.
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