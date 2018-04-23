Американцы и греки протестуют против авиаударов по территории САР

Сотни американцев вышли на демонстрацию против авиаударов США по территории Сирии. Акция состоялась 22 апреля в Чикаго.

Собравшиеся уверены: сообщения о химической атаке в городе Дума — ложь. Вашингтон использует ее для оправдания военной интервенции в арабскую страну. Многие принесли плакаты с надписями "США, прочь из Сирии", "Нет бомбардировкам" и "Остановите войну".

США, Великобритания и Франция выпустили по территории Сирии более 100 ракет в ответ на якобы применение отравляющих веществ в городе Дума. Протестующие назвали действия западных стран военным преступлением, напоминает телеканал "Россия 24".

А в Афинах противники ударов по Сирии облили краской здание посольства и генконсульства Франции. Об этом сообщает издание Kathimerini.

Демонстранты сделали это в знак протеста из-за участия Парижа в бомбардировках Сирийской Арабской Республики. Полиция задержала одного из вандалов. По данным издания, им оказался житель греческой столицы.

МИД Греции осудил нападение на дипмиссию.