Мохаммед Салах признан лучшим футболистом сезона в Англии

Египетский нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах признан лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии по версии Ассоциации футболистов- профессионалов Англии. В 33 матчах Английской премьер-лиги на счету 25-летнего форварда 31 гол и девять результативных передач.

Кроме Саллаха на награду также претендовали бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, немецкий нападающий Лерой Сане и его одноклубник — испанский полузащитник Давид Сильва. Также в числе номинантов значились испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа и английский форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.