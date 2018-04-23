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23 апреля 201807:35

Мохаммед Салах признан лучшим футболистом сезона в Англии

EPA

Египетский нападающий футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах признан лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии по версии Ассоциации футболистов- профессионалов Англии. В 33 матчах Английской премьер-лиги на счету 25-летнего форварда 31 гол и девять результативных передач.

Кроме Саллаха на награду также претендовали бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне, немецкий нападающий Лерой Сане и его одноклубник — испанский полузащитник Давид Сильва. Также в числе номинантов значились испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа и английский форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн.

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