МИД Китая подтвердил факт гибели китайских туристов в аварии в Северной Корее

Министерство иностранных дел КНР подтвердило факт гибели китайских туристов в ДТП с автобусом в Северной Корее.

Ранее телеканал CGTN сообщал, что более 30 человек погибли при падении с моста туристического автобуса в КНДР.

Как уточняется, ДТП произошло вечером 22 апреля в провинции Хвэнхэ-Пукто.

В настоящее время выясняются все детали произошедшего, передает РИА Новости. Сотрудники посольств Китая и КНДР, а также представители министерства иностранных дел КНДР выехали на место аварии.