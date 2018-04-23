Тема:
Ситуация вокруг КНДР 2 часа назад
23 апреля 201808:46
Ким Чен Ын пустит американцев на ядерный полигон
Глава КНДР Ким Чен Ын дал согласие на проверку ядерного полигона американской инспекцией.
По данным агентства Bloomberg, северокорейский лидер в ходе встречи с главой ЦРУ Майклом Помпео согласился на просьбу США проинспектировать ядерный полигон. Во время встречи Ким Чен Ын заявил, что у его страны "нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность".
21 апреля Ким Чен Ын объявил, что КНДР приостанавливает ядерные и ракетные испытания, завершает работу своего ядерного полигона Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения, напоминает ТАСС. Теперь Северная Корея берет курс на развитие социалистической экономики.
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