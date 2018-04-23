Россия может поставить в Сирию С-300 в ближайшее время

В ближайшее время Россия может поставить в Сирию зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит".

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатических источника, "Находившийся преимущественно в политической плоскости вопрос о передаче сирийской армии ЗРК практически решен".

Контракт на поставку Сирии четырех дивизионов ЗРК в варианте С-300ПМУ-2 подписан еще в 2010 году, но позже он был аннулирован по просьбе Израиля, аванс в размере около $400 миллионов был возвращен заказчику.

По данным издания, "в этот раз ЗРК С-300 планируется передать Сирии в рамках оказания военно-технической помощи".