Никита Задоров получил приглашение в сборную России

Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал на сбор команды перед чемпионатом мира защитника "Колорадо Эвелшан" Никиту Задорова. 22 апреля его клуб выбыл из розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, уступив "Нэшвилл Предаторз" в серии со счетом 2:4.

Никита Задоров принял участие во всех шести встречах с "хищниками". В них он набрал 3 (1+2) очка. Его показатель полезности равен "+1". Также защитник набрал 32 минуты штрафа.

Ранее стало известно, что в сборную России был вызван игрок "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов. Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет в Дании с 4 по 20 мая.