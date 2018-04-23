В окно квартиры в Челябинске кинули коктейль Молотова

В Челябинске полиция ведет поиски неизвестного, бросившего емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже одного из домов, из-за пожара пострадали двое детей, передает РИА Новости.

Как сообщили следственное управление СКР по региону, в ночь на 23 апреля неизвестный бросил емкость с зажигательной смесью в квартиру на первом этаже жилого дома по улице Образцова в Центральном районе Челябинска. Во время тушения пожара братья 7 и 10 лет получили ожоги, взрослые сумели ликвидировать пожар. Детям оказана необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом" УК РФ.