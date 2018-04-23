ДТП с паломниками: СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии экскурсионного автобуса в Тверской области. В офисе турфирмы изъяты документы, ее глава, а также водитель автобуса допрошены, сообщает "Россия 24".

Авария произошла в воскресенье в Торжке. В автобусе находились подмосковные паломники, которые возвращались домой из Нило-Столобенской пустыни. В результате ДТП погиб один человек.

Девять человек сейчас находятся в больнице. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства, их состояние оценивается как удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Еще четыре человека получили незначительные ушибы. Они были осмотрены специалистами скорой помощи на месте ДТП и от дальнейшего лечения отказались.