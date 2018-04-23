Победа немецкого феминизма: впервые социал-демократов возглавила женщина

Германскому МИДу не следует ссориться с Москвой. Так считают депутаты социал-демократической партии Германии. На внеочередном заседании они раскритиковали министра иностранных дел Хайко Мааса за слишком жесткую политику. Берлину следует проявлять бОльшую гибкость в отношениях с Россией, уверены в СДПГ. Кстати, сам министр тоже является членом этой партии. Между тем впервые в истории социал-демократов Германии лидером партии стала женщина — Андреа Налес.

Очередная победа немецкого феминизма: впервые за 155 лет существования социал-демократической партии ее возглавила женщина — Андреа Налес. Для карьерного политика Германии это предпоследняя ступень. Выше — только пост канцлера, на который в 2021 году действующая глава правительства, по всей видимости, претендовать не будет. В немецких СМИ не утихают споры об эре пост-Меркель: сможет ли убаюканный "мамочкой" Ангелой немецкий избиратель привыкнуть к колыбельным Налес?

"Все заявления депутатов из правящей фракции мне напомнили колыбельную, которую я в последние недели часто напеваю своей дочери, — с трибуны Андреа Налес поет песню Пеппи — Длинный чулок. — Wie es mir gefällt. И правда, все замечательно и прекрасно, все должно оставаться как есть. Вы, видимо, о другой стране говорите.

На внеочередном съезде социал-демократов в Висбадене Налес не стала проверять на прочность делегатов своими музыкальными талантами. В своей программной речи она с критикой обрушилась на цифровой капитализм в лице Интернет-гигантов, которые выводят сверхдоходы в Кремниевую долину и предусмотрительно забывают заплатить в Германии налоги. Досталось не только американскому бизнесу, но и официальному Вашингтону, чьи интересы, по мнению Налес, идут вразрез с европейскими. Внешнеполитические приоритеты нового лидера социал-демократов — отсылка к восточной политике Вилли Брандта, "изменение через сближение".

"Мы должны реалистично оценивать отношения с США и Россией. Мы должны критиковать Россию, когда она пользуется своим правом вето и блокирует расследование химической атаки в Сирии. Это не означает, что нам следует отказаться от политики диалога и компромисса с Россией. Именно мы, немцы, хотим добрососедских отношений с Россией", — заявляет Налес.

Такая необычная для немецкого эстеблишмента позиция принесла Налес 66% голосов делегатов, против 100, которые всего год назад получил ее предшественник Мартин Шульц. Социал-демократы отказали в кредите доверия новому лидеру: слишком велики риски, что немецкий избиратель привык к политическому стилю Ангелы Меркель. Слишком разителен контраст: с одной стороны, прагматичный канцлер, которая по всем острым вопросам предпочитает занять выжидательную позицию и спрятаться за обтекаемыми и дежурными фразами. С другой — харизматичная и импульсивная Налес, чей темперамент порой становится темой обсуждения в вечерних новостях.

- Это было ваше последнее заседание кабинета министров, как настроение?

"Немного меланхолично. А с завтрашнего дня коллеги получат по роже", — отвечает на вопрос Андреа Налес.

Однако Налес нужно закатать рукава, чтобы превратит расстрельную должность главы партии в трамплин в ведомство канцлера.