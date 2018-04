Могут ли животные предсказывать землетрясения

Кошки, собаки, коровы, а также многие другие животные начинают вести себя странно в преддверии землетрясений. Такие истории люди рассказывают веками, утверждая, что братья наши меньшие обладают некоей чувствительностью и умеют "предсказывать" надвигающийся природный катаклизм. Так ли это на самом деле?

Ответ нашла команда учёных во главе с Хайко Войтом (Heiko Woith) из Немецкого исследовательского центра геонаук. Авторы новой работы решили, во-первых, обозначить ряд показателей, по которым можно проверить, действительно ли животные чувствуют приближение землетрясения, а во-вторых, проанализировать несколько историй о "предсказаниях" по этим параметрам.

Всего исследователи изучили 180 научных работ, описывающих 729 сообщений об аномальном поведении животных. Все эти случаи были связаны в общей сложности со 160 землетрясениями.

Авторы учитывали, насколько далеко находились те или иные животные от эпицентра землетрясения, насколько мощным оно было, состояние самих животных (наличие болезни или другого отклонения) и другие факторы.

"Существует много обзоров о потенциальных способностях животных в качестве предсказателей землетрясений, но, насколько нам известно, это первый случай, когда для оценки данных использовался статистический подход", — отмечает Хайко Войт.

Команда уточняет, что в отчётах, которые она анализировала, в роли потенциальных предсказателей стихийного бедствия выступали самые разные животные – от слонов до шелкопрядов. При этом большинство докладов оказались скорее "анекдотичными", чем "экспериментальными работами", пишут авторы.

Чаще всего в работах упоминались три землетрясения: в Новой Зеландии (2010 год), в Японии (1984 год) и в Италии (2009 год). По словам владельцев животных и очевидцев, те начинали вести себя странно в одних случаях за месяцы, а в других за секунды до начала толчков. При этом "предсказателей" отделяли от эпицентра от нескольких до сотен километров.

Авторы добавляют: лишь в 14 работах речь идёт о долгосрочных наблюдениях, а в основном это были лишь единичные случаи. Поэтому сказать наверняка, что животное начинает вести себя странно, чтобы предупредить людей о надвигающейся угрозе, увы, невозможно, ведь непонятно, насколько это самое "странное" поведение животного отличается от обычного.

Впрочем, исследователи не исключают, что животные способны резко менять поведение в связи с уже случившимся сейсмическим событием. Иными словами, они могут ощущать признаки форшоков – так называют менее мощное землетрясение, за которым следует куда более сильное, причём оба происходят в одном и том же месте и разделены небольшим промежутком времени.

"Животные могут ощущать сейсмические волны – это могут быть P- и S-волны или поверхностные волны, генерируемые форшоками. Еще одним вариантом могут быть вторичные эффекты, вызванные форшоками, такие как изменения в грунтовых водах или выбросы газов, которые могут быть обнаружены животными", — полагает Войт.

По его словам, крайне сложно делать однозначные выводы, не имея данных долгосрочных наблюдений. Всё, что остаётся специалистам, — это вести более длительные наблюдения за животными, особенно в районах с повышенной сейсмической активностью.

Научная статья по итогам исследования представлена в специализированном издании Bulletin of the Seismological Society of America.

Напомним, что прогнозированием землетрясений сегодня, помимо экспертов, занимается также искусственный интеллект, а предупредить человека о приближающейся "дрожи земли" может мобильный сейсмометр MyShake, уже доказавший свою "профпригодность".