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23 апреля 201810:09

Тренер "Наполи" показал жестом свое отношение к фанатам "Ювентуса"

EPA

В Италии разгорается скандал с участием главного тренера "Наполи" Маурицио Сарри. Перед встречей 34-го тура между неаполитанской командой и "Ювентусом" итальянский специалист вступил в перепалку с тиффози "Старой Синьоры", показав фанатам соперника неприличный жест с использованием пальцев руки.

"Я ответил группе людей, которые плевали в автобус и оскорбляли нас за то, что мы неаполитанцы. Я бы никогда не сделал такой жест просто за то, что кто-то является поклонником "Ювентуса", — цитирует Сарри РИА Новости.

Также он заявил, что у него нет проблем с болельщиками "Старой Синьоры"."Большинство болельщиков этой команды замечательные люди, и в нашем отеле был один, с которым мы смеялись и шутили", — добавил итальянец.

Напомним, что "Наполи" 22 апреля в Турине одержал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0, сократив до одного очка отставание от лидера чемпионата. Инцидент с болельщиками произошел при подъезде автобуса неаполитанской команды к стадиону.

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