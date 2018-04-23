Ульяновская область будет присуждать Ленинскую премию

В Ульяновской области учредили премию имени Ленина – указ подписал губернатор Сергей Морозов, сообщает "Интерфакс".

Премия будет являться признанием заслуг перед областью, ее размер составит 1 миллион рублей.

Награду будут присуждать с 2020 года раз в пять лет, ее может получить и один человек, и коллектив. Награждать собираются 22 апреля – в день рождения Владимира Ленина.

Губернатор Ульяновской области напомнил, что в СССР Ленинская премия была одной из высших форм поощрения за достижения, и сейчас "необходимо сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории".