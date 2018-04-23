Кейт Миддлтон доставлена в лондонский роддом

Герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) доставлена в больницу святой Марии в Лондоне.

В заявлении Кенсингтонского дворца отмечается, что до больницы Кейт добралась на автомобиле в сопровождении своего супруга принца Уильяма. У нее уже начались схватки. В этом же госпитале в июле 2013 года родился первенец Уильям и Кейт принц Джордж, а в мае 2015 года — его сестра принцесса Шарлотта.

Как сообщает ТАСС, возле больницы уже собрались многочисленные поклонники королевской семьи, которые с нетерпением ждут рождения малыша. Его пол не сообщается. Но люди уже делают ставки в букмекерских конторах. Самыми популярными именами для третьего ребенка Кейт и Уильяма стали Артур, Мэри, Алиса, Джеймс и Альберт.

Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Также он автоматически подвинет всех остальных претендентов на престол. Так, принц Гарри, младший брат Уильяма, переместится с пятой на шестую строчку списка.

После рождения ребенка будет издана специальная прокламация — подписанный врачами документ с указанием времени появления на свет ребенка, его веса и пола. В специальной рамке и на деревянной подставке ее выставят перед Букингемским дворцом. Также будет объявлено на официальной странице в Twitter Кенсингтонского дворца.

Скоро в британской королевской семье грядут еще два радостных события. 19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. А осенью выйдет замуж принцесса Евгения.