"Реал" готов выложить за Салаха 200 млн евро

Руководство мадридского "Реала" недовольно выступлением команды в чемпионате Испании. В межсезонье в составе мадридцев ожидаются серьезные изменения. Главной трансферной целью "сливочных" является полузащитник английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах.

Президент "Реала" Флорентино Перес планирует предложить ливерпульскому клубу 200 миллионов евро за египетского футболиста, сообщает Чемпионат.com. Ранее появилась информации, что англичане не собираются расставаться со своим лидером ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что 25-летний полузащитник "Ливерпуля" и сборной Египта признан лучшим игроком английской премьер-лиги по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA). В текущем чемпионате АПЛ Салах забил 31 гол и отдал 9 результативных передач.