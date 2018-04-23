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23 апреля 201812:08 ГТРК "Ставрополье"

В Минводах технологию ямочного ремонта дорог заменят на сплошное асфальтирование

ГТРК "Ставрополье"

В Минеральных Водах технологию ямочного ремонта дорог заменят на сплошное асфальтирование. Такое поручение дал глава округа Сергей Перцев. Он отметил, что новые заплатки лишь временно маскируют проблему. А под действием нагрузок, осадков и перепадов температур такое покрытие может разрушиться за считанные недели.

В этом году ямочный ремонт уже выполнили на десяти улицах Минеральных Вод, отремонтировали более 700 квадратных метров.

Всего в Минераловодском округе на ремонт дорожных покрытий в 2018 году выделят около 100 миллионов рублей. В перечень вошли не только дороги в самом городе, но и в поселениях муниципалитета. Приоритет отдали транспортным артериям, где есть маршруты общественного транспорта, а также участкам, которые никогда не асфальтировались. Список из 16 улиц, которые приведут в порядок во всем округе, уже сформирован. Он опубликован на сайте городской администрации.

Текст: ГТРК "Ставрополье"

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