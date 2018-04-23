КХЛ. Сергей Светлов назначен главным тренером ХК "Адмирал"

Руководство владивостокского "Адмирала" объявило о назначении на пост главного тренера Сергея Светлова. 57-летний специалист уже возглавлял дальневосточный клуб в сезоне-2013/14, выведя "моряков" в плей-офф Кубка Гагарина. К своим обязанностям Светлов приступит 1 июля 2018 года.

"Кандидатура Сергея Светлова была утверждена руководством ХК "Адмирал". Специалист уже начал вникать в курс дел, и с 1 июля вплотную займется формированием команды на следующий сезон. Прерогативой Сергея Александровича будет и подбор помощников", — сообщается на официальном сайте клуба.

Помимо работы в "Адмирале", Светлов также возглавлял хабаровский "Амур", подмосковный "Атлант" и тольяттинскую "Ладу".