"Собачий нянь" обокрал в Подмосковье модель журнала Playboy

В полицию подмосковного города Одинцово обратилась Инесса Тушканова – известная модель, которая снималась в том числе для Playboy. Девушка сообщила, что ее обокрал "догситтер" – человек, который выгуливал и присматривал за ее шпицем.

Тушканова сообщила, что он украл три пары очень дорогих часов и кольца с драгоценными камнями, пишет Life. Есть предположение, что парня могла не устроить зарплата "собачьего няня" у востребованной модели, и он таким образом решил "компенсировать недоплаченное" ему.