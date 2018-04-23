Брюссельский суд дал парижскому террористу 20 лет

Последний из оставшихся в живых организаторов терактов в Париже в 2015 году Салах Абдеслам приговорен к 20 годам тюрьмы за вооруженное сопротивление полиции и покушение на жизнь полицейских, передает ТАСС. Приговор вынес суд в Брюсселе.

Абдеслама в суде не было – он отказался от личного участия в судебном процессе в Бельгии. Террорист сейчас находится во французской тюрьме, где ждет суда по основному обвинению в участии в парижских терактах. Где он будет отбывать наказание, пока неизвестно.

Сообщник парижского террориста, выходец из Туниса Суфиан Айари, также приговоре к 20-летнему срока.

Оба приговорены еще и к штрафу в 12 тысяч евро.

Теракты в Париже были совершены 13 ноября 2015 года, террористы практически одновременно атаковали стадион Stade de France в Сен-Дени, расстреляли посетителей нескольких ресторанов и устроили бойню в концертном зале Le Bataclan. Погибли в общей сложности 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был одним из семи террористов, но либо его пояс смертника не сработал, либо он решил не приводить его в действие. После терактов он прятался у своих друзей в Брюсселе, в марте 2016 года его нашла полиция. При штурме квартиры полиции оказали вооруженное сопротивление, и Абдесламу удалось скрыться, однако через три дня полиция его снова нашла и задержала.