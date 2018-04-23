В ДТП с китайским автобусом в КНДР погибли 36 человек

В результате ДТП в КНДР погибли 36 человек, еще двое получили тяжелые травмы.

Авария произошла в северокорейской провинции Хванхэ-Пукто. Туристический автобус из Китая упал с моста. Среди погибших – 32 гражданина Китая и четверо граждан Северной Кореи.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что власти КНР поддерживают активные контакты с Пхеньяном для выяснения обстоятельств инцидента. Как сообщает ТАСС, он отметил, что китайское правительство уделяет повышенное внимание вопросу обеспечения безопасности граждан своей страны за рубежом. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.