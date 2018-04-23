Полицейские находились в двух шагах от оскверненного монумента Скорбящей матери в Полтаве

Монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма в Полтаве осквернили фактически на глазах полицейских, дежуривших в непосредственной близости от мемориала, который регулярно подвергается атакам вандалов.

По данным ТСН, полицейские якобы знали о предстоящем нападении, потому и послали к монументу патруль, однако он опоздал. Автор же записи утверждает, что стражи порядка находились буквально в двух шагах, но не увидели вандалов. "Художников" задержать пока не удалось, однако оскорбительные надписи и свастику уже закрасили черной краской.

В годы Великой Отечественной войны на месте памятника Скорбящей матери немецко-фашистские захватчики расстреляли, по разным данным, от 10 до 30 тысяч жителей Полтавы. Сам монумент установили в 1967 году.

Начиная с середины 2000-х Скорбную мать неоднократно повреждали, а в 2011, 2014, 2015 и 2016 годах на ней появлялись антисемитские призывы.