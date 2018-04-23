Роскомнадзор предупреждает о фальшивых рассылках от его имени

На сайте Роскомнадзора опубликовано предупреждение, адресованное операторам персональных данных, об участившихся в последнее время фальшивых рассылках якобы от имени этого ведомства.

В этих фальшивых "уведомлениях" сообщается, в частности, о проведении Роскомнадзором внеплановых проверок на предмет выполнения требований Федерального закона "О персональных данных" по факту отсутствия организаций в реестре операторов персональных данных и отсутствия комплекта документов по защите персональных данных.

"Обращаем внимание, что должностные лица Роскомнадзора не имеют никакого отношения к рассылке данных сообщений", — говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что рассылка производится с почтового сервера с доменным именем, которое не используется Роскомнадзором.

Ведомство напоминает, что официальные сообщения от его имени могут быть отправлены исключительно с адресов электронной почты сервера @rkn.gov.ru.