"Старость в радость": работа на перспективу

Все чаще мы слышим и употребляем в речи слово "волонтер". Его значение многолико, но основополагающее, пожалуй, что это – добровольческая деятельность. Сотни тысяч людей по всему миру готовы помогать нуждающимся. Они организуют своего рода кружки по интересам и на добровольной основе ведут деятельность на благо других. В памяти россиян сейчас всплывут пионеры и тимуровцы. Отсюда возникает резонный вопрос: волонтерство – это что-то новое или хорошо забытое старое?

Волонтерские движения бывают стихийными, но есть и долгосрочные проекты. И даже история, когда волонтерское движение становится фондом. Так, например, появился известный сегодня фонд "Старость в радость". А началось все 10 лет назад в Псковской области.

"Я проходила фольклорную практику в одном из регионов, – рассказывает директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина. – Мы зашли в сельский дом престарелых и рассчитывали услышать множество песен, легенд, баек. А встретили просто одиноких людей, которым хотелось, чтобы с ними поговорили, за руку подержали. Конечно, нам стало грустно, что люди, прошедшие войну, сделавшие так, чтобы нам с вами жилось хорошо, чувствовали себя ненужными. Поэтому позже мы приехали к ним с гитарами, песнями, чтобы порадовать, поддержать. И произошло удивительное: люди на глазах стали "оживать", смеялись, радовались, кто-то даже танцевал".

В дальнейшем волонтерское движение "Старость в радость" выросло в одноименный благотворительный фонд. Поначалу его деятельность ограничивалась работой в домах престарелых, больницах и психоневрологических интернатах. Но вот уже несколько лет фонд помогает пожилым людям в независимости от места их проживания.

"Помощь, которую мы оказываем, можно назвать комплексной, — продолжает Елизавета Олескина. – Люди должны жить достойно и в учреждениях, и дома. Они должны быть окружены заботой, вниманием и максимально возвращены к нормальной жизни. Наша задача сделать так, чтобы у них было все необходимое для нормальной жизни. Чтобы они не выживали, а жили так, как им нравится, как они привыкли".

Все программы фонда направлены на то, чтобы создать достойные условия для проживания пожилых людей в домах-интернатах и отделениях сестринского ухода сельских больниц, обеспечить помощь одиноким людям, живущих у себя дома и получающих помощь патронажных служб. Работа ведется здесь и сейчас и в то же время на перспективу. Положительные результаты, конечно, уже есть, но при этом руководство фонда надеется, что в ближайшие 5-10 лет система социальной и медицинской помощи пожилым людям изменится и будет построена так, что каждый, кому нужна помощь, сможет ее получить.

География деятельности фонда постоянно растет. Неудивительно, что у него появляется много новых друзей и помощников, среди которых звезды отечественного шоу-бизнеса. Попечителями фонда являются актриса театра и кино Лиза Арзамасова и певец Родион Газманов. Они полностью вовлечены в проблемы пожилых людей и стараются как можно чаще делать для них приятные сюрпризы. Звезды подают хороший пример другим, доказывая, что посвятить один день в месяц нуждающимся людям – это норма.

На сегодняшний день у фонда "Старость в радость" много известных бизнес-партнеров, среди которых и банк ВТБ. На деньги компании были куплены средства для ухода за лежачими и маломобильными пациентами в три дома престарелых в Тамбовской области.

"Общество и государство начали двигаться в сторону поддержки пожилого человека, – рассказывает Елизавета Олескина. – Старость – это не болезнь. Заботясь о старости, мы заботимся о будущем каждого из нас. Мы очень рады сотрудничеству с ВТБ. Благодаря их помощи, пожилые люди получили возможность на хороший уход, и будут обеспечены всем необходимым".

В фонде "Старость в радость" уверены, что качество жизни пожилых людей напрямую зависит от правильного ухода и простого человеческого тепла. Именно поэтому поиск и прием новых сотрудников не прекращается ни на секунду. А значит, не прекращается и поиск финансирования для проектов фонда, в том числе, для оплаты помощников по уходу. Благодаря этому, пожилые люди будут жить в достойных условиях.

Если и вы хотите помочь одиноким бабушкам и дедушкам, то всю подробную информацию о вариантах помощи можно получить на сайте фонда.