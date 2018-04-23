К акциям протеста в Армении присоединились десятки военных

К акциям протеста в Армении присоединились десятки людей в военной форме. Они утверждают, что служат в вооруженных силах страны.

Как сообщает РИА Новости, оружия у них при себе нет, от общения они отказываются. Министерство обороны пока ситуацию не комментирует.

С 13 апреля в Армении проходят акции протеста против назначения премьером Сержа Саргсяна, который дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Ранее в конституцию были внесены изменения, по которым премьер будет обладать самыми широкими полномочиями. 17 апреля оппозиционеры объявила о начале "бархатной революции". И в тот же день Саргсян стал главой правительства.

В воскресенье прошли переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном. Они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. После переговоров Пашинян был задержан полицией. Всего в Ереване во время демонстраций были задержаны 280 человек.