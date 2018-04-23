У подъезда дома в Химках нашли тело странно умершего сотрудника ИВС

В подмосковных Химках следователи разбираются в обстоятельствах смерти сотрудника изолятора временного содержания (ИВС). Тело 46-летнего мужчины с ссадинами на лбу и подбородке, а также кровоподтеками на шее в ночь на 23 апреля обнаружили возле подъезда одного из жилых домов.

Предполагается, что смерть мужчина наступила или от удушения, или от удара об асфальт в результате падения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена точная причина смерти.

В настоящее время на причастность к совершенному преступлению проверяется официальный муж женщины, с которой сожительствовал потерпевший. По сведениям ряда СМИ, причиной убийства могла стать ревность.

По итогам допросов и получения результатов экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается на сайте управления СК РФ по Московской области.