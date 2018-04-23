Масленников и Вдовина завоевали серебро на этапе Кубка мира по стрельбе

Сборная России, за которую выступали Владимир Масленников и Дарья Вдовина, стала второй на этапе Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе в южнокорейском Чханвоне. Россияне в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров набрали 498, 8 очка.

Первыми стали китайцы Чжао Руожу и Ян Хаорань (499,3). Бронзовые медали завоевали Су Чжу Сон и Чжи Хен Кым из Южной Корее (435,4), сообщает ТАСС. Стоит отметить, что в квалификации российская команда побила мировой рекорд, набрав 838,7 очка.

Ранее на турнире Александр Дрягин в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров одержал победу, завоевав первую медаль сборной России на этапе Кубка мира.