"Адмирал Кузнецов" встал на ремонт. Контракт подписан

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" отправился на ремонт. Обновление корабля будет проходить на предприятии "Звездочка". Контракт между военными и оборонкой подписан, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации. Правда, когда будет закончена модернизация и сколько она стоит, неизвестно.

Впрочем, ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что авианесущий крейсер должен вернуться на флот в 2021 году. Кораблю полностью заменят котлы энергоустановки и часть оборудования.

Ранее ряд СМИ писали, что ремонт и модернизация корабля обойдутся в 50 миллиардов рублей. Кроме котлов, он получит новые радары и комплекс навигации. Кроме того, концерн "Росэлектроника" обещал установить на "Адмирале Кузнецове" современные системы связи, а рабочие места моряков автоматизировать и сделать удобнее.

Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" прошел боевое крещение в 2015 году, когда его отправили к берегам Сирийской Арабской Республики. Впервые за всю историю российского флота многоцелевые палубные истребители Су-33 и МиГ-29К участвовали в реальных боевых действиях. Всего на счету у корабельной авиации 420 вылетов, 117 из них ночные.