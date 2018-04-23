КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

По традиции комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги назвала лауреатов завершившейся финальной серии Кубка Гагарина, в которой встречались казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА. Вне конкуренции оказались представители команды из Татарстана.

Лучшим вратарем финала по итогам пяти проведенных матчей стал Эмиль Гарипов. Голкипер "Ак Барса" принял участие во всех поединках, одержав в них четыре победы. Решающую игру он провел на "ноль". В среднем Гарипов отражал 96,41 процента бросков при коэффициенте надежности 1,16.

Его партнер по команде Атте Охтамаа признан лучшим защитником. Финский хоккеист дважды в финальной серии ассистировал партнерам. Показатель его полезности — "+2". Среди нападающих не было равных Антону Ландеру из "Ак Баса". Он набрал 4 (3+1) очка. В четвертой игре серии он записал на свой счет дубль. Одна из его шайб стала победной.